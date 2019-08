Antwerp-coach Laszlo Bölöni: “Voor onze fans is het doodjammer dat we geen Europees voetbal op de Bosuil spelen”

Royal Antwerp FC vat als leider speeldag 2 aan. De klinkende zege in Eupen (1-4) heeft voor een vertrouwensboost gezorgd bij Bölöni en zijn manschappen. Voor de Great Old breekt een drukke maand augustus aan, met vier competitiematchen en minstens twee Europese duels.

Antwerp speelt zondagavond tegen Waasland-Beveren en krijgt donderdag Viktoria Plzen over de vloer op de Heizel. Coach Bölöni zag de Tsjechische vicekampioen afgelopen dinsdag aan het werk tegen Olympiacos. De Griekse grootmacht haalde stevig uit: 4-0 werd het in Piraeus. “Een vertekende uitslag”, aldus de Roemeen. “Viktoria Plzen incasseerde drie goals op stilstaande fases. Je merkt aan alles dat die club reeds vertrouwd is met Europees voetbal. Het is een ploeg die in eigen land tot de groten behoort, en fysiek héél sterk oogt.”

Koning Boudewijnstadion charmeert Bölöni niet

Dat rood-wit niet op de eigen Bosuil mag aantreden, stoort Bölöni. “Het is doodjammer voor onze fans. Ze hadden Europees voetbal op eigen bodem absoluut verdiend. Ik begrijp trouwens niet waarom ons stadion niet aan de UEFA-criteria voldoet. Als je ziet welke andere clubs wél in hun thuishaven mogen aantreden...” Antwerp mikt op 15.000 toeschouwers in het Koning Boudewijnstadion, maar dat mogen er véél meer zijn als het van de trainer afhangt. “Het blijft een stadion van 50.000 supporters, mét een piste errond. Je mag ook niet vergeten dat we het veld niet kennen.”

Voor de meeste Antwerp-spelers wordt het een eerste kennismaking met Europees voetbal. “Mijn ploeg is er klaar voor, ook al worden de komende weken niet zoals we gewend zijn. De Europese afspraken vergen een extra inspanning, zowel op organisatorisch als fysiek vlak.”

De competitiestart tegen Eupen was alvast veelbelovend. Opvallend: met Alexis de Sart verscheen slechts één nieuwkomer aan de aftrap. “Sommige spelers staan er direct, bij anderen gaat het geleidelijk aan. Het is niet dat jongens als Sander (Coopman, red.) of Junior (Pius, red.) er niet klaar voor zijn. Ze hebben gewoon wat tijd nodig om zich in de ploeg te knokken. Of ik andere spelers ‘herontdekt’ heb? Neen, maar Ivo (Rodrigues, red.) en Geoff (Hairemans, red.) hebben me met hun efficiëntie wel aangenaam verrast.”

Hongla traint weer mee

De Antwerpse ziekenboeg loopt langzamerhand leeg. De Kameroense aanwinst Hongla is hersteld van malaria en trainde vrijdag alweer individueel. Verder zijn er geen extra blessurezorgen. Borges en Arslanagic (allebei kuit) moeten nog enkele weken revalideren. Opare (knieoperatie) is nog een paar maanden out.