Afbraak Pont des Trous van start gegaan in Doornik

De afbraak van de Pont des Trous (Gatenbrug) in Doornik is vrijdagochtend om 6 uur van start gegaan. Onder meer minister van Energie Marie Christine Marghem, zelf uit Doornik, tekende present.

‘Omdat een Doornikenaar zijn stad beleeft in goede en slechte tijden, sta ik sinds het aanbreken van de dag aan onze Pont des Trous om te zien hoe institutionele azijnpissers de strijd aangaan tegen een geklasseerd monument, zonder voorafgaande procedures, onder het sombere oog van de lokale bevolking’, schreef Marghem op Facebook. Ze betreurt ook dat geen enkele steen genummerd werd, om de brug weer te kunnen opbouwen en laakt een gebrek aan empathie ten aanzien van de bevolking.

De Pont des Trous bakent het einde van het historische hart van Doornik af. Het is een van de meest prestigieuze overblijfselen van de middeleeuwse militaire architectuur in België en een van de laatste drie militaire rivierbruggen die vandaag nog bestaan in de wereld.

De brug, gebouwd op het einde van de 13de eeuw, is echter niet geschikt voor de moderne binnenvaart. Dus werd eerder dit jaar beslist om ze af te breken en weer op te bouwen in een gelijkaardige stijl. Hierdoor wordt het mogelijk om zwaardere schepen - tot 2.000 ton - te laten doorvaren in het kader van de Seine-Scheldeverbinding. De middeleeuwse torens van de brug blijven wel staan.