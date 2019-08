Kleindochter Robert F. Kennedy overleden

De 22-jarige kleindochter van Robert F. Kennedy, Saoirse Kennedy Hill, is donderdag overleden aan een overdosis. De politie onderzoekt het overlijden.

Saoirse is de dochter van Courtney Kennedy en Michael Hill. Ze woonde bij haar grootmoeder Ethel Kennedy (91), de weduwe van RFK, op het familielandgoed in Hyannis Port, Massachusetts. Donderdagnamiddag werd daar alarm geslagen.

Toen de hulpdiensten aankwamen, had Saoirse echter al een hartstilstand gekregen. Ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar werd ze dood verklaard. De vermoedelijke doodsoorzaak is een overdosis, maar de politie voert nog een onderzoek uit. Haar grootmoeder reageerde in een statement dat ‘de wereld een beetje minder mooi is vandaag’.

Saoirse zou in het middelbaar al te kampen hebben gehad met een depressie en zelfmoordgedachten, schreef ze in een schoolkrant. Ze ging daarvoor naar een psychiatrisch centrum. Later ging ze communicatiewetenschappen studeren aan Boston College. Volgens haar familie zou Saoirse zich inzetten voor mensenrechten en de ‘empowerment’ van vrouwen.