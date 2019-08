Twintig Antwerpse musea maken zich op voor Museumnacht

In Antwerpen openen zaterdagavond twintig musea de deuren voor de jaarlijkse Museumnacht. De musea zijn dan uitzonderlijk na zonsondergang open en bieden naast hun vaste expo’s ook heel wat randanimatie.

Een rode draad door Museumnacht dit jaar is ‘kunst op het toilet’, waarbij jonge kunstenaars exposeren op atypische plaatsen in een museum. Onder meer de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, het Letterenhuis, het Maagdenhuis en het Mas nemen hieraan deel.

In het Havenhuis krijgt opkomend talent speciaal voor Museumnacht ook nog een tentoonstelling die werd samengesteld door een jury van Antwerpse museumdirecteurs en bedrijfsleiders. Daarnaast laten in verschillende musea jongeren zich 24 uur lang opsluiten om zich te laten inspireren door de collectie en er een performance op te baseren.

Andere blikvangers zijn een interactieve installatie met een telefooncentrale aan het Mas, een fanfare die pendelt tussen het Vleeshuis en Diva, renaissancemuziek in het Museum Plantin-Moretus en een demonstratie van Michiel Cox in het M HKA waarbij je een ‘literair portret’ van jezelf mee naar huis kan nemen. In de voormalige kloosterkerk Amuz staat er van 1 tot 4 uur ‘s nachts nog een afterparty gepland.

Alle musea vallen te bezoeken met één ticket (10 euro in voorverkoop, 14 euro aan de kassa, jongeren betalen 7 euro) en er rijden pendelbussen tussen de verschillende locaties. Wie vooraf reserveert kan deelnemen aan een fietstocht met stadsgidsen die vertellen over de musea en Antwerpen in het algemeen.