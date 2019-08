Noord-Korea doet derde rakettest in acht dagen tijd

Noord-Korea heeft vrijdag opnieuw twee korteafstandsprojectielen gelanceerd. Dat heeft het Zuid-Koreaanse leger gemeld.

Het eerste projectiel werd vanuit de provincie Hamgyong-namdo afgevuurd om 2.59 uur plaatselijke tijd (donderdag 19.59 uur Belgische tijd), het tweede tuig volgde om 3.23 uur. Beide projectielen kwamen terecht in de Japanse zee, berichtte het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap onder aanhaling van de Zuid-Koreaanse Joint Chiefs of Staff.

Donderdagochtend had Noord-Korea ook al twee ballistische raketten gelanceerd van op een site aan de oostkust van het land. En zes dagen daarvoor werden twee korteafstandsraketten gelanceerd als een ‘ernstige waarschuwing’ voor Zuid-Korea.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde inmiddels aan journalisten dat de situatie ‘heel erg onder controle’ is. ‘We hebben geen overeenkomst gesloten over korteafstandsraketten’, zei hij.

Washington ontkende dat de lanceringen een struikelblok zouden kunnen vormen voor de hervatting van onderhandelingen met Pyongyang over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. Na een mislukte top tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un in februari, ontstond er weer hoop op een dialoog toen de twee elkaar eind juni in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea opnieuw troffen. Beide leiders kwamen overeen om de gesprekken in de loop van de komende weken opnieuw te starten, maar verdere details werden niet vrijgegeven.