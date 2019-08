Minstens zes bomexplosies in Bangkok, drie gewonden

Bij de ontploffing van verschillende explosieven in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn vrijdag drie gewonden gevallen. In de stad vindt momenteel een vergadering plaats van buitenlandministers van Zuidoost-Aziatische landen, die ook wordt bijgewoond door hun Amerikaanse, Russische en Chinese collega’s.

In eerste instantie is er sprake van zes explosies, waarbij drie mensen lichtgewond zijn geraakt. Volgens de autoriteiten werden ‘pingpongbommen’ gebruikt, artisanale bommen die zo genoemd worden omdat ze stuiteren als een pingpongbal.

Drie explosies vonden vrijdag plaats in het centrum, in de buurt van de Mahanakorn-toren, die toebehoort aan de groep King Power, de eigenaar van de Britse voetbalclub Leicester City. De drie andere ontploffingen gebeurden in de buurt van een overheidscomplex, aldus de autoriteiten.

Premier Prayut Chan-O-Cha werd op de hoogte gebracht van bomaanslagen en heeft onmiddellijk een onderzoek geëist, aldus een woordvoerder van de Thaise overheid. De veiligheidsmaatregelen werden versterkt.

Militaire junta

Wie er achter de aanslagen zit en wat de motieven zijn is nog niet bekend. Thailand blijft zwaar verdeeld na de controversiële verkiezingen in maart, die de voormalige leider van de militaire junta Prayut Chan-O-Cha aan het hoofd bracht van de regering. De autoriteiten laten momenteel nog open wie er achter de explosies zit en wat de motieven zijn.

‘We moeten ons collectief inspannen om te strijden tegen zij die ons land willen schaden’, aldus de premier op de sociale media. Hij roept de bevolking ook op om niet te panikeren en samen te werken met de autoriteiten.

‘We weten niet hoeveel mensen betrokken zijn’, zegt vicepremier Prawit Wongsuwon. Volgens hem willen de daders verwarring zaaien.

Zuidoost-Aziatische top

In Bangkok vindt momenteel een bijeenkomst plaats van buitenlandministers van Zuidoost-Aziatische landen, die ook wordt bijgewoond door hun Amerikaanse, Russische en Chinese collega’s. De ontploffingen vonden plaats net voor een toespraak van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo over de inmenging van China in de regio.

In 2009 werd een top van leiders van Zuidoost-Aziatische landen nog afgelast in Thailand nadat manifestanten waren binnengedrongen in het hotel waar de leiders verbleven.