Dewinter: ‘Regering met Vlaams Belang kan nog, tenzij De Wever bezwijkt voor chantage’

De N-VA loodste Vlaams Belang gisteravond naar de uitgang. Toch zei Vlaams Parlementslid Filip Dewinter in ‘De Ochtend’ op Radio 1 nog steeds te geloven in een Vlaams regering met Vlaams Belang.

Tot donderdagavond laat zat N-VA-voorzitter Bart De Wever met zijn partijtop samen. Op tafel lag de vraag met wie de N-VA formele onderhandelingen start om een Vlaamse regering te vormen. De algemene verwachting is dat dat zonder Vlaams Belang zal zijn, maar een definitief besluit is er nog niet. Tot dan blijft Dewinter geloven in een Vlaamse regering mét Vlaams Belang.

‘Het zal echter allemaal afhangen van de koelbloedigheid van Bart De Wever. Hij mag niet bezwijken voor de chantage van Open VLD en CD&V, per slot van rekening twee partijen die hun zoveelste verkiezingen op rij verloren hebben. Houdt De Wever het been stijf, of bezwijkt hij voor de oekazes van Beke en Rutten?’, zei Dewinter in ‘De Ochtend’.

Dewinter: ‘N-VA laat nu te veel onduidelijkheid bestaan, waardoor die partijen feitelijk in een zetel zitten en gewoon wachten tot wij eraf gereden worden. De Wever twijfelt te veel, en laat zo na CD&V en Open VLD als verliezers van de verkiezingen op de knieën te dwingen. Mocht hij dat wel willen doen, dan kan er nog steeds een regering komen waarvoor de kiezer op 26 mei heeft gekozen. De Wever moet Open VLD en CD&V zeggen dat als ze niet met N-VA én Vlaams Belang een regering willen vormen, dat ze dan maar moeten proberen een samenwerking te smeden met PVDA, Groen en SP.A. Laten we dan ook maar eens temporiseren, en hen een regering van verliezers te proberen laten vormen. Dat zou ik nog wel eens willen zien.’

‘Ergste nachtmerrie’

Dewinter had nog een duidelijke boodschap voor De Wever in petto. ‘De N-VA-voorzitter moet beseffen dat we als regeringspartner zijn beste bondgenoot kunnen zijn, maar vanuit de oppositie ook zijn ergste nachtmerrie en grootste vijand. Zeker als er een nieuwe meerderheid komt met socialisten, zoals we dat hebben gezien in Antwerpen, dan zullen we al onze duivels ontbinden. Al heb ik natuurlijk veel meer zin om deel te nemen aan het beleid, dan om weer oppositie te moeten voeren.’

‘De volgende 24 uren zullen cruciaal zijn’, besloot Dewinter. ‘De Wever zal nu zijn ei moeten leggen, en ik hoop dat hij dan rekening houdt met de wens van de kiezer.’