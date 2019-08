Bewolking blijft hardnekkig hangen

Het blijft vrijdag wisselend bewolkt met enkele buien, met vooral langs de Nederlandse grens kans op een lokale donderslag. De noordwestenwind wordt geleidelijk matig over het hele land en aan zee soms zelfs vrij krachtig, meldt het KMI.

De temperaturen stijgen naar 20 graden aan zee en in de Hoge Venen, 22 of 23 graden in het centrum en tot 24 graden in Belgisch Lotharingen.

‘s Nachts is het meestal zwaarbewolkt met in het oosten nog kans op enkele buien, die wel geleidelijk minder intens worden. In de Ardennen kunnen de lage wolkenvelden zorgen voor verminderde zichtbaarheid. De minima liggen tussen 13 en 17 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind.

Zaterdag verwachten we ‘s ochtends nog lage wolkenvelden op verschillende plaatsen, vooral in het centrum en de Ardennen. Hieruit kan plaatselijk wat lichte neerslag vallen en soms kan het zicht nog beperkt worden in de Ardennen. In de loop van de dag wisselen opklaringen en wolkenvelden af. De buienneiging neemt af en concentreert zich vooral over het oosten van het land. De maxima liggen tussen 19 en 22 graden in de Ardennen en aan zee en tussen 22 en 25 graden elders. De wind is zwak tot matig en komt uit noordelijke richtingen.

Zondag begint met plaatselijk wat ochtendnevel, later in de voormiddag wordt het overal vaak zonnig. Hierna krijgen we perioden met meer wolkenvelden. Het blijft droog. De maxima liggen tussen 21 graden in de Hoge Venen en rond 26 graden in het centrum.