Spectaculaire F1-race Duitsland kon bijna niet uitgezonden worden op TV

Het heeft niet veel gescheeld of de GP van Duitsland was niet te volgen geweest op het TV-scherm. Op zaterdagochtend brandde een satellietwagen van Eurovision immers uit op het circuit van Hockenheim.

Er was een waar huzarenstukje nodig om de GP van Duitsland in Europa op de buis te krijgen, zo vertelt Trevor Turner, de verantwoordelijke voor de TV-uitzendingen van de F1.

“Als zaterdag om tien voor zeven ‘s ochtends je GSM afgaat is dat geen goed tijdstip,” aldus Turner tegenover ‘Motorsport-Total.’ Hij kreeg ook gelijk want langs de andere kant van de lijn kreeg hij het nieuws te horen dat er een paar uren voordien een belangrijke TV-satellietwagen was uitgebrand.

“De brandweer heeft gedaan wat ze kon en onze crews van Eurovision en die van de gast-omroep RTL waren ter plaatse om de situatie te bekijken. Het werd al snel duidelijk dat we in de problemen zaten.”

De truck had als functie de beelden door te sturen naar alle omroepen in Europa en ook extra diensten die het Franse Canal + en het Spaanse Movistar voorzien gingen via de bewuste straalwagen.

Hulp kwam er uit de hoek van RTL, de Duitse commerciële zender trommelde twee satellietwagens op om naar Hockenheim te komen. Er was echter niet genoeg tijd om de wagens voor de derde vrije oefensessie ter plaatse te krijgen omdat ze van Frankfurt en München moesten komen.

De enige mogelijke manier om de uitzending in de ether te krijgen was om te werken via het technisch centrum van de F1 ter plaatse en het technologisch centrum in het Verenigd Koninkrijk dat ook de sociale media, F1TV en de uitzendingen naar Amerika en Azië verzorgd.

Uiteindelijk kon de derde vrije training nog zonder problemen worden uitgezonden en daar wil Turner graag iedereen die daaraan meegeholpen heeft voor bedanken.

"Het was alsof een Formule 1-team op zaterdagochtend naar de baan kwam, een probleem opmerkte en de motor in een mum van tijd moest vervangen - alleen was het erger! Het was alsof je de garage opende - en de auto is weg!"

Turner beschouwt dit als een overwinning: "Ik zou het als een overwinning beschouwen. Het belangrijkste is dat niemand zelfs maar merkte dat we problemen hadden. Maar ik zou niet zeggen dat het een één-twee is omdat er op zondag iets gebeurd is dat een kleine invloed heeft gehad op het signaal."

"Een van de systemen veroorzaakte problemen in Genève, maar dat had alleen gevolgen voor de UHD-transmissie in Europa. Als ik het als resultaat met een race moest beschrijven, dan begonnen we vanaf de 20e plaats en wonnen we de race. Dus we waren zelfs één plaats beter dan Sebastian (Vettel)," besluit Turner met een kwinkslag.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: