N-VA twijfelt alleen nog tussen Zweedse of Bourgondische coalitie

De N-VA loodste Vlaams Belang gisteravond naar de uitgang. De piste om Jan Jambon Vlaams minister-president te maken ligt op tafel.

Tot donderdagavond laat zat N-VA-voorzitter Bart De Wever met zijn partijtop samen. Op tafel lag de vraag met wie de N-VA formele onderhandelingen start om een Vlaamse regering te vormen. Nadat de afgelopen twee dagen de partijvoorzitters van CD&V, Open VLD en SP.A bij De Wever langs waren gekomen, ontving de Vlaamse informateur gisteravond Vlaams Belang voor een stand van zaken, die anderhalf uur duurde.



Onderhandelaars Tom Van Grieken, Barbara Pas en Chris Janssens hadden een duidelijke boodschap mee. ‘Het is aan de N-VA om te beslissen of ze de as tussen onze partijen wil vasthouden’, zei Pas na afloop. ‘Dan is het aan de andere partijen om daarin mee te gaan, of een alternatieve meerderheid met PVDA te zoeken. Alleen zo kan de wil van de Vlaamse kiezer gerespecteerd worden.’ Maar dat scenario zou bij de N-VA definitief van de baan zijn, zeggen verschillende bronnen.



Sinds de verkiezingsoverwinning van Vlaams Belang op 26 mei bleef de N-VA praten met de uiterst rechtse partij, en probeerde ze Open VLD en CD&V onder druk te zetten om er inhoudelijk een gesprek mee aan te gaan. Vlaams Belang en N-VA hebben samen geen meerderheid. Maar ondanks een onderbreking die de hele maand juli duurde, bewogen Open VLD en CD&V, maar ook de SP.A, geen millimeter.

Vlaams Belang begreep uit de vergadering dat een volgende stap niet lang op zich zou laten wachten. De Wever liet het trio niet in zijn kaarten kijken en haastte zich nadien naar een overleg met de partijtop. De N-VA worstelde intern lang met de vraag of en hoe Vlaams Belang geloosd moest worden. Maar nadat de pauzeknop was afgeduwd, maakte de partij afgelopen week duidelijk dat het tijd was om de bladzijde om te slaan.



Finale duw

Hoewel de partij initieel hoopte dat het Open VLD en CD&V zouden zijn die Vlaams Belang buiten zouden moeten dragen, blijkt dat de informateur zelf onvermijdelijk de finale duw moet geven. De grote vraag die gisteravond voorlag, is met wie de partij de onderhandelingen dan wel formeel zou opstarten.



Nadat eerder de PVDA en Groen afvielen, rest de N-VA nog drie opties: de huidige Zweedse coalitie (met CD&V en Open VLD), Bourgondisch (met Open VLD en de SP.A) en een combinatie van CD&V en de SP.A. Die laatste beschouwt de partij, volgens meerdere bronnen, niet als een optie – wegens te links.

De optie om de drie partijen tegen elkaar uit te spelen, lijkt minder evident. De partij wil graag meteen overgaan tot het onderhandelen van een regeerakkoord. Op die manier kan de partij het nieuws dat Vlaams Belang gelost wordt, meteen overslaan.

Het is nog niet duidelijk welke beslissingen de vergadering heeft opgeleverd. Wel zou de optie op tafel liggen om Jan Jambon aan te wijzen als formateur, waarna de ex-minister van Binnenlandse Zaken Vlaams minister-president zou kunnen worden.



Hoewel Jambon zich tijdens de campagne profileerde als kandidaat-premier, valt binnen de partij te vernemen dat Bart De Wever ondanks zijn campagne als kandidaat-minister-president toch niet naar het Martelaarsplein zou trekken. Ook in het Antwerpse stadsbestuur gaat men ervan uit dat De Wever, die zichzelf tot nu toe consequent ‘Vlaams informateur’ noemde, op post blijft als burgemeester.