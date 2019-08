Brusselse cafés leven rookverbod nauwelijks na

De inspectiediensten van de FOD Volksgezondheid controleerden bijna honderd Brusselse cafés. Slechts een kleine helft leeft het rookverbod na.

Tien jaar geleden werd het rookverbod in cafés ingevoerd. Hoewel het totale aantal overtredingen in België intussen is gedaald, blijft een aantal café-uitbaters hardleers. Dat ondervonden de inspectiediensten van de FOD Volksgezondheid tijdens hun controleactie in de nacht van 10 op 11 juli.

In Vorst, Anderlecht, Schaarbeek, Koekelberg, Ganshoren, Jette en Sint-Jans-Molenbeek bezochten ze 97 cafés. Daarvan was een grote helft (53) niet conform. Er werden 43 processen-verbaal opgesteld tegen uitbaters, maar ook 19 tegen cafébezoekers.

‘Bepaalde slechte gewoontes zijn niet verdwenen en regelmatige controles op het terrein blijven tien jaar na de invoering nodig’, zegt hoofdinspecteur Paul Van den Meerssche. Hij wijst er wel op dat de actie ’s nachts plaatsvond, wat verklaart waarom het aantal inbreuken hoger ligt dan gemiddeld (34 procent in Brussel, vorig jaar).

Gezocht: strenge hand

Vlaanderen zat vorig jaar gemiddeld aan 12 procent inbreuken, Wallonië aan 10 procent. Een pak minder dan de 34 procent van Brussel. Hoe moeten we de hardleersheid van de hoofdstad verklaren?

‘Het is een mentaliteitsprobleem’, zegt Paul Van den Meerssche. ‘De regels zijn er, maar men vindt niet per se dat die nageleefd moeten worden. Dat het gevoel van straffeloosheid bovendien levendiger is in Brussel dan in de rest van het land, is ook een belangrijke oorzaak. In Vlaanderen en Wallonië worden uitbaters streng gesanctioneerd, met geldboetes en zelfs tijdelijke sluitingen, maar in Brussel ontbreekt die strenge hand. Dat gaat als volgt: wij stellen een administratieve boete op en als die niet wordt betaald, komt het dossier bij het parket terecht. Zij kunnen vervolgens dagvaarden of seponeren. Gezien hun hoge werklast en grote verantwoordelijkheden zoals terrorisme, is het rookverbod niet meteen een prioriteit en wordt de boete vaak geseponeerd. We verwijten het de parketten niet, we stellen gewoon vast.’

Gezocht: controleurs

Café-uitbaters die een overtreding begaan, kunnen maximaal 6.000 euro boete opgelegd krijgen. De rechtbank kan een horecazaak ook sluiten voor een periode van één tot zes maanden. Het rookverbod geldt niet alleen voor sigaretten, maar evengoed voor de e-sigaret en de waterpijp.

Daarbij komt ook dat de FOD Volksgezondheid voor Brussel slechts over twee controleurs beschikt, terwijl er vier nodig zijn. ‘We lossen dit tekort op door samen te werken met controleurs uit andere regio’s’, aldus Van den Meerssche. ‘Maar we hopen natuurlijk op nieuwe aanwervingen. Alleen zijn ze niet makkelijk te vinden.’