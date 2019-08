Vlaams Belang na gesprek met De Wever: ‘De bal ligt in zijn kamp’

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken blijft er bij N-VA-voorzitter Bart De Wever op aandringen dat beide partijen samen in de nieuwe Vlaamse regering moeten zitten. Dat liet hij vanavond weten na afloop van een onderhoud met de Vlaamse formateur.

Na een lange pauze in de Vlaamse formatiegesprekken heeft Bart De Wever vanavond de draad weer opgepikt. Als eerste partij mocht Vlaams Belang vanavond langskomen. Het gesprek duurde iets langer dan anderhalf uur.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken blijft er bij N-VA-voorzitter Bart De Wever op aandringen dat beide partijen samen in de nieuwe Vlaamse regering moeten zitten, zo liet hij na afloop van het gesprek weten. ‘Vlaams Belang en N-VA horen samen in een coalitie met een derde partner als we het signaal van de kiezer niet willen negeren.’

‘Wij hebben de stand van zaken opgemaakt en nogmaals ons standpunt herhaald dat N-VA en het Vlaams Belang samen in een regering moeten als men het signaal van de kiezer wil honoreren. Dat signaal moet zichtbaar zijn in de coalitie’, zei Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken nog.

Onderhandelingen

Op voorhand gonsde het van de geruchten dat De Wever de uiterst-rechtse partij zou lossen. Tenslotte hebben N-VA en Vlaams Belang samen geen meerderheid. Een derde partner vinden is onmogelijk want alle andere partijen wijzen een coalitie met Vlaams Belang af.

Maar of Vlaams Belang nu uitgesloten wordt van verdere onderhandelingen of niet, dat is nog onduidelijk. Voorzitter Tom Van Grieken zegt dat De Wever nog niet in zijn kaarten heeft laten kijken en over de precieze verklaringen van de N-VA-formateur wil Van Grieken eigenlijk niets kwijt. Hij legt de bal duidelijk in het kamp van de De Wever: ‘Als hij echt verandering wil, dan moet hij met ons en een derde partner in zee. Wil hij meer van hetzelfde, dan moet hij andere partners kiezen.’

Mede-onderhandelaar Chris Janssens formuleert het zo: 'Zet de Wever het signaal van de kiezer om in regeringsbeleid en kiest hij voor échte verandering? Of kiest hij voor de verderzetting van een beleid dat de kiezer heeft afgestraft.'

Eerder noemde Jean-Marie Dedecker (verkozen op een lijst van de N-VA, maar geen lid van N-VA) dat De Wever moet regeren met Vlaams Belang of met gedoogsteun van Vlaams Belang. Anders krijgt Vlaanderen een coalitie van losers, vindt hij.