A$ap Rocky getuigt over straatgevecht: ‘Ik was erg bang’

De rapper A$ap Rocky, echte naam Rakim Mayers, zit al een maand in een Zweedse cel. Hij wordt aangeklaagd voor slagen en verwondingen, maar pleitte onschuldig. Op de derde dag van zijn proces getuigde hij over de gebeurtenissen.

De advocaat van Mayers zei eerder al in de pers dat er sprake was van zelfverdediging. Er werd enkel gereageerd op het agressief gedrag van anderen, zo klonk het. Dat is ook de boodschap die A$ap Rocky in de rechtszaal verkondigde.

De rapper vertelde dat hij en zijn medewerkers een paar dagen vrij hadden, en besloten uit te waaien in Zweden. Hij werd aangesproken door een van de twee vermeende slachtoffers, die volgens A$ap Rocky onder invloed van drank of drugs waren. De bodyguard vroeg de mannen te vertrekken, maar ze kwamen terug.

‘Ik zei dat we niet wilden vechten, dat we geen problemen willen’, getuigde A$ap Rocky. ‘Alles was vreemd, de mannen gedroegen zich erg vreemd. We wisten niet wat we konden verwachten en dat was eng.’ De rapper voegde eraan toe dat hij bang was. Hij mengde zich in het gevecht toen de twee mannen zijn lijfwacht aanvielen. ‘Ik was erg bang, ik zag mijn bodyguard bloeden, en ik wist niet wat ik moest verwachten.’

A$ap Rocky vroeg de rechtbank ook rekening te houden met zijn ‘heel unieke en bijzondere leven’. Hij vertelde hoe hij enkele maanden geleden een snijwonde opliep in zijn gezicht, en al tweemaal het slachtoffer was van een woninginbraak. Daarnaast werd hij in Auckland aangevallen in een lift. ‘Ik weet niet wat ik moet verwachten als vreemden op mij afkomen. Ik kon niets anders bedenken dan mezelf te beschermen’, getuigde de rapper.

De rapper zegt dat hij geen geld of schadevergoeding wil, maar enkel uit is op gerechtigheid. ‘Ik wil dat mijn naam wordt gezuiverd’, zei hij.

Internationale aandacht

De zaak kreeg ook in de VS grote aandacht, onder meer omdat de Amerikaanse president Donald Trump zich persoonlijk borg wou stellen voor de rapper. Hij heeft bij de regering in Stockholm tevergeefs gelobbyd voor een vrijlating op borgtocht, hoewel dat niet mogelijk is in Zweden.

De Amerikaanse krant The Washington Post schreef dat president Donald Trump een afgevaardigde naar Zweden had gestuurd om te onderhandelen over de vrijlating van A$ap Rocky.

Straatgevecht

Mayers moet zich verantwoorden voor een straatgevecht in Stockholm, waarbij hij een man die op de grond lag verschillende trappen verkocht. De Amerikaanse artiest, die beweert dat hij werd aangevallen en zichzelf moest verdedigen, meldde zich op 3 juli zelf aan bij het gerecht, nadat er video’s van het gevecht circuleerden online. Mayers wordt sindsdien vastgehouden, samen met twee leden van zijn entourage, omdat het Zweedse gerecht vreest voor vluchtgevaar. Ook de twee andere verdachten moeten zich voor de rechter verantwoorden, het proces begon dinsdag.

A$ap Rocky was in Stockholm voor de start van zijn Europese tournee en moest sindsdien al heel wat concerten afzeggen, waaronder optredens op de Belgische muziekfestival Dour en Tomorrowland.