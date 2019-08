Trump lost nieuw schot in handelsoorlog met China

De Amerikaanse president Donald Trump heeft nieuwe invoerheffingen aangekondigd van 10 procent op Chinese producten ter waarde van 300 miljard dollar.

Het nieuws komt een dag nadat gesprekken op hoog niveau tussen beide grootmachten abrupt waren beëindigd.

In Shanghai sprak een Amerikaanse delegatie met minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer met onder meer de Chinese vicepremier Liu He over de uitvoer van landbouwproducten naar China. Peking gaf aan dat de onderhandelingen 'open, intensief en constructie' waren verlopen. Maar het overleg eindigde gisteren dus sneller dan officieel was gepland.

Dat abrupte einde werd toen toegeschreven aan enkele tweets van president Trump. Hij had opnieuw hard uitgehaald naar China dat de VS blijft ‘afzetten’ volgens hem. De Chinese onwil om Amerikaanse landbouwproducten te kopen, is hem een doorn in het oog.

Pas in september zien beide grootmachten mekaar weer om over hun handelsrelaties te spreken. Intussen lijkt de Amerikaanse president de druk op China alleen maar te willen verhogen.

Volgens de laatste gegevens krimpt de Chinese industrie nog steeds als gevolg van het handelsconflict – al toont de sector licht herstel. Ook de Aziatische beurzen toonden zich eerder deze week pessimistisch over de uitkomst van de gesprekken tussen de VS en China.