Buffalo’s teren op heenmatch

AA Gent heeft de eerste klip op weg naar de groepsfase van de Europa League omzeild. Een pleziertochtje was de terugmatch van de tweede voorronde bij Viitorul niet, maar de 6-3 uit de heenmatch volstond om zonder bibberen een teleurstellende 2-1-nederlaag weg te spoelen. Volgende week zetten de Buffalo’s in principe koers naar Larnaca voor de middelste van drie voorrondes.

Een hoogvlieger was Viitrul-AA Gent hoegenaamd niet. Jammer voor de tv-kijkers van Eén. De Buffalo’s waren te slap en te slordig, al kan de 6-3 uit de heenmatch hen een vals gevoel van veiligheid gegeven hebben. Echt bibberen werd het niet, dankzij een doelpunt van Yaremchuk.

Bij Viitorul Constanta geen Dragus, wegens zijn transfer naar Standard. Trainer Gheorghe Hagi wisselde ook doelman Tordai die in de heenmatch geen goeie indruk had gelaten, onder meer bij de 1-0 van Asare. Cabuz stond dit keer onder de lat.

AA Gent-coach Jess Thorup hield vast aan tien spelers die ook in Charleroi aan de aftrap stonden. Lustig nam de plaats in van Castro-Montes.

Het gaf enerzijds aan dat AA Gent geen enkel risico wilde nemen met het oog op de kwalificatie voor de derde voorronde van de Europa League en anderzijds dat het zich na de 6-3 uit de heenmatch nog niet gewonnen achtte. Dat bleek een juiste inschatting.

De thuisploeg begon het best aan de match, AA Gent had moeite om op gang te komen. Met name op de flank van Lustig moest Vadis flink mee aan de bak.

Gelukkig was Kaminski bij de pinken, hij reageerde meteen goed op een diepe bal.

Na tien minuten sneed Matan naar binnen op de -hoe kan het ook anders- linkerflank, maar Kaminski lag goed in de korte hoek op zijn poging. Iets voorbij het kwartier werd een doelpunt van Achim terecht afgekeurd voor buitenspel.

Viitorul was baas, maar echt druk ontwikkelen konden de Roemenen niet. Met de 6-3 uit de heenmatch en de klok als bondgenoten vond AA Gent het allemaal niet erg.

Roman Yaremchuk werkte zich voorin te pletter en zou daarvoor beloond worden bij een rommelige fase in de zestien. De bal kwam plots voor zijn voeten en hij vloerde doelman Cabuz: 0-1. Voor de Oekraïner was het zijn derde goal in deze Europa League-voorronde. Vorige week scoorde hij ook al twee keer in Gent.

AA Gent had nauwelijks iets uitgericht, maar stond voor, een mentale klap voor de jonge ploeg van Hagi. De moed zakte hen voor de rest van de eerste helft in de schoenen.

Bij de start van de tweede helft trapte Asare in de zestien licht Iancu aan. De bal ging op de stip en vandaar trapte Iancu zelf de 1-1 tegen de netten.

Nog voor het uur bracht Thorup vers bloed: eerst Verstraete (voor Dejaegere), daarna Bezus (voor Kubo).

Viitorul kwam kort daarna zowaar 2-1 voor dankzij een tweede strafschopdoelpunt van Iancu. Vadis raakte de bal met de arm in de eigen zestien. Het hands was kwestieus, want de Gent-aanvoerder draaide zich en kreeg de bal tegen de arm die niet in een onnatuurlijke houding leek.

AA Gent kon maar beter opnieuw wat gaan voetballen, want meer hoop hoefde je de Roemenen niet te geven.

Na 65 minuten viel een vrije trap van Viitorul bij de tweede paal. Gelukkig voor Gent raakte niemand de bal. De Buffalo’s ontsnapten.

Bezus was bedrijvig ingevallen en had ruimte voor een schot, maar trapte over. Aan de overkant moest Kaminski plat op een hard, laag schot van Calcan. Hij pakte in twee tijden. Gent had weinig laten zien in de tweede helft, maar ei zo na scoorde Yaremchuk een tweede. Cabuz lag echter nog in de weg.

Het bleef echter 2-1. Een wedstrijd om snel te vergeten. Thorup had het voor de match al gezegd: ‘Als we niet allemaal scherp en gefocust zijn, dan zijn we een middelmatig team.’

Meer scherpte is nodig zondag thuis tegen Eupen.