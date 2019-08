Tim Merlier sprint naar eerste zege als Belgisch kampioen

Tim Merlier (Corendon-Circus) heeft donderdag de eerste etappe in de Ronde van de Elzas (cat. 2.2) gewonnen. Na 153,4 kilometer, met start en aankomst in Sélestat, bleef de Belgische kampioen de Deen Herman Dahl en de Italiaan Alberto Dainese in een massasprint voor.

Ook in het oosten van Frankrijk maken de veldrijders indruk. Woensdag won de 26-jarige Merlier met Gianni Vermeersch en de Nederlander David van der Poel ook al de ploegenproloog in Sausheim. Vermeersch kwam daar als eerste over de streep, maar moet de leiderstrui nu afstaan aan Merlier.

De kans is groot dat de leiderstrui vrijdag al opnieuw van schouders wisselt. De aankomst van de tweede etappe ligt immers op La Planche des Belles Filles.