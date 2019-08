Javier Bardem is angstaanjagend goed in No country for old men. Kijkt u liever binnen in een vijfsterrenhotel in Singapore? Dat kan. Of kijk binnen in het leven van Britse singles.

1 NO COUNTRY FOR OLD MEN

Canvas 21.05-23.05 uur

Javier Bardem heeft in deze nagelbijter van Joël en Ethan Coen het belachelijkste kapsel uit zijn carrière (al krijgt de coupe van de slechterik die hij speelt in de Bondfilm Skyfall een verdienstelijke tweede plaats), maar wat is hij angstaanjagend als psychopathische huurmoordenaar. Angstaanjagend goed.

2 TELEFACTS ZOMER

VTM 22.45-23.35 uur

Even wegdromen kan met deze reportage over het vijfsterrenhotel Raffles in Singapore. Twee jaar duurde de renovatie om het hotel weer in zijn oude glorie te herstellen. Een cameraploeg filmde die helse klus.

3 FIRST DATES

Eén 21.35-22.20 uur

Wie heeft Tinder nodig als je kan daten op tv? Deze verrassend charmante realityreeks volgt Britse singles tijdens hun eerste afspraakje op restaurant.