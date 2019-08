Ook België schort steun aan VN-organisatie voor Palestijnen op na schandaalrapport

België schort haar steun aan de VN-hulporganisatie voor Palestijnse Vluchtelingen (UNWRA) voorlopig op. Dat meldt 'Knack'. Deze week lekte een intern rapport uit dat spreekt over ‘machtsmisbruik voor persoonlijk gewin en de onderdrukking van legitieme bezwaren’.

De Arabische nieuwszender 'Al Jazeera' berichtte maandag over een intern rapport van het Bureau voor ethiek van het United Na­tions Relief and Works Agency for ­Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). Enkele toplui, onder wie ook de Zwitserse commissaris-generaal Pierre Krähenbühl, zouden zich schuldig gemaakt hebben aan wangedrag, machtsmisbruik en nepotisme. De VN hebben een onafhankelijk onderzoek ingesteld.

Na Nederland en Zwitserland zal nu ook België haar bijdrage aan UNRWA voorlopig opschorten, schrijft 'Knack'. ‘In afwachting van het onafhankelijke onderzoek gaan we onze verdere betalingen stilleggen’, zegt minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) aan het weekblad. Niet de vaste bijdrage van 6,25 miljoen euro - die al betaald zou zijn - maar wel de bijkomende bijdrage van 5,35 miljoen euro wordt bevroren.