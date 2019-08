Barbados wil museum wijden aan Rihanna

In Barbados zijn ze bijzonder trots op Rihanna. Nadat de zangeres en modeontwerpster al was aangesteld als ‘buitengewoon ambassadrice’, overweegt het Caribische eiland ook een museum in haar naam.

Wie Barbados wil leren kennen, kan niet rond zijn bekendste eilandbewoner heen, vindt premier Mia Mottley. Bij een recent bezoek aan Londen onthulde Mottley dat er binnenkort wordt samengezeten met Rihanna’s team om een permanente tentoonstelling over de zangeres op poten te zetten, op het eiland waar ze de eerste zestien jaar van haar leven doorbracht.

Dat het eiland bijzonder trots is op Rihanna, recent uitgeroepen tot bestbetaalde vrouw in de muziekindustrie, mocht eerder al blijken. De 31-jarige zangeres werd enkele jaren geleden aangeduid als cultureel ambassadeur, maar werd vorig jaar gepromoveerd naar ‘buitengewoon ambassadeur’ nadat ze met haar liefdadigheidswerk ‘haar grote liefde voor dit land heeft laten zien’.

Dankzij Rihanna’s vele zijprojecten wordt het ook geen moeilijke opdracht om het museum gevuld te krijgen. Naast acht muziekalbums en tientallen videoclips (waarvoor ze verschillende Grammy’s en andere muziekprijzen won), maakte ze de voorbije jaren ook naam als onderneemster: eerst met eigen beautyproducten, dan een eigen lingerielijn en sinds kort ook haar eigen modehuis. Daarnaast had ze ook een rolletje in Ocean’s eight.