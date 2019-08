‘Google stopt tijdelijk met beluisteren van opnames via spraakassistent’

Google stopt voor drie maanden met het beluisteren van opnames die zijn spraakassistent in Europa maakt. Dat zegt de Gegevensbeschermingsautoriteit van Hamburg, die een onderzoek is gestart naar de praktijk.

Klokkenluiders hebben de voorbije weken in verschillende media, onder meer de VRT, aangetoond dat grote technologiebedrijven mensen inschakelen om te luisteren naar bepaalde opnames van hun spraakassistenten, zoals Google Home en Amazon Echo. Om Google Assistant te verbeteren, wordt een klein gedeelte van de opnames naderhand door professionals beluisterd om te zien of ze correct werden geïnterpreteerd door de slimme luidspreker. Dat is niet echt een geheim, maar erg duidelijk hebben Google en Amazon dat nooit gemaakt. Volgens Google gaat het om 1 op de 500 opnames die op die manier wordt gecontroleerd. Bij Google Home kun je die mogelijkheid uitschakelen via de instellingen, maar eenvoudig is dat niet.

De kwestie roept privacyvragen op, omdat ook onderaannemers voor Google naar de opnames luisteren. De VRT stelde ook vast dat de inhoud van de opgenomen fragmenten soms toelaat de spreker te identificeren. Soms is het ook zo dat de luidsprekers niet alleen naar commando’s maar ook naar gewone gesprekken ‘luisteren’.

De Duitse regulator opende een administratieve procedure om Google tijdelijk te verbieden de opnames nog te beluisteren. Er zijn volgens de regulator immers ‘ernstige twijfels’ over de verenigbaarheid van de praktijk met de privacywetgeving (GDPR). Tijdens de procedure zou Google zelf verklaard hebben dat het gedurende drie maanden geen transcripties meer zal maken in de hele Europese Unie.