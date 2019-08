Tomorrowland onderzoekt mogelijk dealende crewleden

De organisatie van Tomorrowland gaat uitzoeken of medewerkers van het festival zich schuldig gemaakt hebben aan het dealen van drugs. VTM Nieuws had daarover bericht.

Twee anonieme getuigen bevestigen aan VTM NIEUWS dat bepaalde crewleden drugs dealen op het festival. Ze zouden misbruik maken van de lossere controles voor medewerkers. Sommigen zouden zelfs enkel voor het festival werken om drugs te kunnen dealen, beweren de getuigen.

In een reactie laat de festivalorganisatie weten de zaak verder te zullen uitzoeken. ‘We benadrukken dat het nultolerantiebeleid ook geldt voor al onze 10.000 medewerkers. Er worden controles uitgevoerd bij crew tijdens opbouw en festivaldagen, dit aan de crew in- en uitgangen en op de crewcamping.’

Aangezien de crewleden vier weken lang op het terrein zijn voor opbouw en afbraak, is het uitvoeren van even strikte controles als voor de bezoekers niet altijd mogelijk.

De organisatie is ervan overtuigd dat, als het verhaal klopt, het gaat om uitzonderlijk en misplaatst gedrag bij enkele crewleden. ‘Het merendeel van onze crew heeft de afgelopen weken super hard meegewerkt aan het festival en daar zijn we hen heel dankbaar voor. Het is jammer dat zij nu in een slecht daglicht komen te staan.’

Gisteren maakte het parket bekend dat tijdens de twee weekends van Tomorrowland dit jaar 61 dealers betrapt zijn. Dat zijn er twee minder dan vorig jaar. Het eerste weekend waren het vooral Nederlandse dealers, het tweede weekend Britse. Onder de 61 dealers waren vijf Belgen. Over dealende leden van de crew maakte de politie geen melding.