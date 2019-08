Record: een tiende van energieverbruik dankten we aan de zon

Een tiende van totale energieverbruik in juli kwam van zonne-energie. Dat is een record, zo zegt Eneco, een energieleverancier die gespecialiseerd is in duurzame energie.

De zonnepanelen in Vlaanderen produceerden de voorbije vier weken 426 GWh aan zonne-energie, goed voor maar liefst 10% van het Vlaamse energieverbruik, een recordpercentage.

Dat blijkt uit een analyse van Eneco op basis van cijfers van het Vlaams Energieagentschap en APERe, de vereniging voor de bevordering van hernieuwbare energiebronnen.

Natuurlijk, het mooie weer (en de lange dagen) zijn een belangrijke reden voor het record. Maar eigenlijk verstoorde de hittegolf en de droogte het rendement van de zonnepanelen ook. Het rendement van de meeste zonnepanelen daalt met ongeveer 0,4 procent per graad boven de 25°C. Op de warmste dag ooit (meer dan 40°C) ging daardoor zo’n 6 procent zonne-energie verloren.

De hoofdreden voor het record is dat er gewoon meer zonnepanelen liggen in Vlaanderen. Zo installeerde energieleverancier Eneco zelf dit jaar al een tiende meer zonnepanelen in België.

Vlaanderen doet het trouwens veel beter dan Wallonië en Brussel. Volgens cijfers van APERe is Vlaanderen verantwoordelijk voor 75 procent van de totale zonneproductie in ons land, in Wallonië is dat 24 procent en in Brussel 2 procent.