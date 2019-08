Meer dan 600 monumenten geselecteerd voor Open Monumentendag

Open Monumentendag, de tweede zondag van september, laat een bezoek toe aan in totaal 618 monumenten. Een van de blikvangers is het Duivelsteen in Gent.

Op het programma van Open Monumentendag staan dit jaar 728 gratis activiteiten bij 618 monumenten in 167 gemeenten in Vlaanderen.

Je kan op zondag 8 september onder meer de minaret van de Turkse Tevhid-moskee beklimmen in Maasmechelen en rappellen in de machinezaal van Electrabel in Schelle. De Electrabelsite in Schelle startte in 1930 op en was ooit de grootste productie-eenheid van elektriciteit in Europa. Intussen staan de gebouwen bijna twintig jaar leeg. Er wordt op dit moment gezocht naar een herbestemming met oog voor het cultuurhistorische erfgoed.

Andere publiekstrekker is het Tuchthuis in Vilvoorde, de oudste, nog bewaarde, moderne gevangenis van het land.

In Gent kan je het interieur ontdekken van het Geeraard de Duivelsteen en in de gebouwen van voormalige drukkerij Strobbe in Izegem krijgen fotografen nog één keer de kans om foto’s te nemen van het interieur van het iconische gebouw. De drukkerij krijgt immers binnenkort een andere bestemming.