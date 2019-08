Tien dagen cel voor het voeden van straatkatten

Een vrouw uit Cleveland, in de Amerikaanse staat Ohio, heeft tien dagen cel gekregen omdat ze straatkatten te eten gaf. Of ze die straf ook echt moet uitzitten, wordt bepaald in een tweede hoorzitting.

Nancy Segula (79) gaf tijdens de hoorzitting ook toe dat ze de katten te eten gaf. ‘Ik voel me eenzaam’, zei ze tegen cleveland.com. ‘Mijn man en mijn eigen katten zijn gestorven. De straatkatten helpen mij.’

Toch luidde het vonnis: een celstraf van tien dagen. Op een tweede hoorzitting zal bekeken worden of een andere straf mogelijk is.

Al in 2015 klaagden de buren van de vrouw dat er te veel katten op haar eigendom zaten. Volgens de politie overtrad Nancy het verbod op het voeden van straatkatten. Later kreeg ze nog verschillende keer een boete omdat ze de katten bleef voeden. In juli 2017 kwam ze voorwaardelijk vrij na een beschuldiging dat ze te veel katten rondlopen had. Daarna werd ze nog drie keer schuldig bevonden, en dat leidde uiteindelijk tot een hoorzitting.

Volgens de Humane Society of the United States kan straatkatten voeden als schadelijk beschouwd worden. Als de katten niet gesteriliseerd worden, kan dat leiden tot een overpopulatie van ondervoede katten.