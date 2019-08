Verspreking van Joe Biden leidt tot race om domeinnamen

In de afsluitende rede van het tweede televisiedebat van de Democraten, moest Biden zijn fans aanzetten om JOE te sms’en naar 30330. Zo zouden zij op de hoogte gehouden worden van de campagne van de kandidaat via updates. In plaats van te zeggen ‘sms JOE naar 30330’, versprak Biden zich en zei hij ‘ga naar joe30330’, een onbestaande website.

Onmiddellijk na het debat verscheen op het officiële twitteraccount @JoeBiden een bericht met de juiste informatie:

I just got off the stage where I shared my bold vision for our future built on uniting our country. Because I know if we work together, there’s nothing we can’t do.



Let's keep our momentum going. If you liked what you heard tonight, text JOE to 30330 and let's get to work. pic.twitter.com/EDIKTYiJB1