Woensdagmiddag had de politie van Antwerpen wel een heel bijzondere opdracht. Ze moesten namelijk een verdwaald zeehondje terug in het water krijgen. Op bovenstaande beelden is te zien hoe het beestje ligt de rusten op het strand van Sint-Anneke. Uiteindelijk heeft het dankzij de politie zijn weg teruggevonden naar het water. Waarom de zeehond zich zo ver landinwaarts heeft gewaagd, is voorlopig onduidelijk.