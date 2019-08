Café 'In de 7 saeligheden' op het dorpsplein van Lillo krijgt steeds meer klanten over de vloer en dat heeft alles te maken met het succes van de waterbus op de Schelde. Op zich lijkt dat een goede zaak, maar toen Mil en zijn vrouw Ria het café twee jaar geleden overnamen was het eigenlijk vooral de bedoeling om het wat rustiger aan te gaan doen.