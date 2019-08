Rome stelt zijn grenzen: geen McDonald’s tussen historische monumenten

Er komt in Rome geen McDonald’s naast de ruïnes van de Thermen van Caracalla, zoals de fastfoodketen had gepland. ‘De mirakels van Rome moeten beschermd worden.’

De multinational had een bouwvergunning gekregen om naast de ruïnes van de Thermen van Caracalla een vestiging te openen, maar die werd woensdag terug ingetrokken door de Italiaanse minister van Cultuur Alberto Bonisoli.

‘Ik had me eerder al uitgesproken tegen een fastfood-vestiging in het archeologische gebied van de Thermen van Caracalla, en ik deel u mee dat mijn ministerie de bouwvergunning heeft ingetrokken’, schreef Bonisoli op Facebook. Het is onduidelijk wie de vergunning oorspronkelijk had goedgekeurd.

De Romeinse burgemeester Virginia Raggi heeft de beslissing alvast toegejuicht op Twitter. ‘De mirakels van Rome moeten beschermd worden’, stelt zij. De Thermen van Caracalla, een schitterend badencomplex dat keizer Caracalla rond het jaar 216 liet aanleggen op een boogscheut van het Colosseum, werden recent gerestaureerd.

McDonald’s heeft meer dan veertig vestigingen in de Italiaanse hoofdstad, ook in de nabijheid van bekende trekpleisters zoals de Spaanse Trappen en het Vaticaan, maar het antieke centrum is tot dusver gevrijwaard gebleven van een invasie van ketens.

Toen McDonald’s in 1986 zijn eerste Romeinse vestiging opende op de Piazza di Spagna ging dat gepaard met veel protest, omdat veel Italianen het serveren van de Amerikaanse hamburgers een belediging vonden voor hun eigen keuken. Volgens statista.com is Italië vandaag echter een van de EU-landen met de meeste vestigingen van de fastfoodketen, zijnde 578. Enkel in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië vind je er nog meer.