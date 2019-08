Telenet boert goed dankzij bundels

Telecomoperator Telenet heeft in het tweede kwartaal meer winst en omzet behaald dan analisten hadden verwacht. Onder meer de verkoop van all-in-bundels (internet, tv, vaste en mobiele telefonie in een pakket) deed het telecombedrijf goed.

De omzet in het tweede kwartaal landde een procent hoger op 635,6 miljoen euro, terwijl analisten maar op 623,5 miljoen euro hadden gerekend. Idem voor de aangepaste ebitda-winst (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen): +2 procent tot 345,3 miljoen euro, en boven de verwachte 341,8 miljoen euro.

De omzet klom in de eerste zes maanden van het jaar zo een procent tot 1,26 miljard euro en de aangepaste ebitda-winst landde op 664,8 miljoen euro (+3%). De nettowinst in het eerste semester daalde wel met bijna de helft tot 56 miljoen euro, te wijten aan een ‘niet-geldelijk verlies’ op rentederivaten.

Telenet is tevreden over de operationele en financiële prestaties. Bijvoorbeeld de verkoop van de all-in-bundels (Wigo, Yugo) ging vlot, met 38.700 nieuwe klanten, tot 467.800 in totaal. Deze stijging is de beste prestatie sinds het derde kwartaal van 2017, klinkt het. Ook het aantal internetabonnees en klanten met een gsm-abonnement (+53.900) steeg.

‘Telenet is goed op weg met de realisatie van onze verwachtingen voor 2019 en ambities op middellange termijn’, zegt ceo John Porter in het persbericht.