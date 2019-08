Noord-Koreaanse soldaat vlucht door gedemilitariseerde zone naar Zuid-Korea

Een Noord-Koreaanse soldaat is in Zuid-Korea opgepakt nadat hij de grens had overgestoken. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap, dat zich beroept op legerbronnen.

De man stak woensdag de grens over in de gedemilitariseerde zone tussen de twee landen. Hij werd opgemerkt door hittegevoelige bewakingscamera’s. ‘De man is een soldaat en hij verklaarde dat hij wilde overlopen naar het zuiden’, verklaarde een officier aan Yonhap.

Sinds het einde van de Koreaanse oorlog (1950-1953) zijn volgens officiële cijfers van Seoel meer dan 30.000 Noord-Koreanen de grens overgestoken. Het gebeurt echter niet vaak dat mensen dat doen in de gedemilitariseerde zone, die bezaaid ligt met landmijnen en aan beide zijden van de grens is versterkt met hekwerken en wachtposten. De vorige keer dat een Noord-Koreaanse soldaat via de gedemilitariseerde zone vluchtte, was in november 2018. De meeste Noord-Koreanen die willen vluchten, doen dat via China.

Woensdag ontdekten Zuid-Koreaanse soldaten ook nog een lichaam in de buurt van de gedemilitariseerde zone. Volgens het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie gaat het om een Noord-Koreaanse burger. Hij zou al sinds medio juli overleden zijn.