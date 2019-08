Topjaar voor kersenoogst in Haspengouw

De kersenoogst in Haspengouw kent een recordopbrengst. Volgens de Belgische Fruitveiling in Sint-Truiden gaat het vijftig procent meer kersen dan vorig jaar. ‘We zitten met een recordjaar’, zegt Karel Belmans van de Belgische Fruitveiling.

De fruittelers aangesloten bij de Belgische Fruitveiling zitten momenteel boven de 3 miljoen kilo kersen. Vorig jaar klokten ze nog af op 2 miljoen kilo. ‘We zitten nu wel op het einde van het seizoen, dat nog tot halfweg volgende week duurt. Dat aantal gaat dus niet veel meer toenemen, maar er kan nog een 100.000 of 200.000 kilo bij komen’, zegt Belmans.

Het recordjaar is vooral te danken aan het uitzonderlijk gunstige weer. ‘We hebben een bloeiperiode met een mooie vruchtzetting gehad. Het is goed weer geweest met een beetje regen. Dan was er een heel droge periode tijdens de pluk, waardoor het probleem van het barsten van de kersen er niet was’, legt Belmans uit.

‘Tijdens de regen van vorig weekend gebeurde dat een beetje, maar het is uitzonderlijk dat we bijna alle kersen kunnen plukken. Andere jaren gaat dat om 30 tot 40 procent van de kersen.’ Verder is de kersenteelt volgens de fruitveiling professioneler en intensiever geworden, onder meer door het gebruik van sterke rassen als de cordia’s en regina’s.