Mercedes geeft verklaring voor pitstop van 50,3 seconden van Lewis Hamilton

De GP van Duitsland kende een dramatische wending toen Lewis Hamilton halfweg de race van de baan schoof in natte omstandigheden. Tot overmaat van ramp volgde nog een tergend trage pitstop op het incident.

Vijftig seconden, zo lang bracht Lewis Hamilton na zijn schuiver door in de pitlane tijdens de GP van Duitsland. In F1-termen is dat een eeuwigheid en chief engineering Andrew Shovlin van Mercedes geeft daar een woordje uitleg over in hun “Pure Pit Wall” debriefing-video.

“We stonden klaar voor Valtteri,” aldus Shovlin. “Hij besliste echter om buiten te blijven en op dat moment schoof Lewis van de baan tegen de muur en beschadigde hij zijn voorvleugel.”

“Hij kwam binnen. We zagen wel dat hij binnenkwam maar de jongens hebben even tijd nodig om de andere banden naar buiten te halen.”

Dat Hamilton binnenkwam met een beschadigde neus maakte het extra moeilijk om de auto op te krikken en tegelijkertijd werd ook de strategie nog aangepast.

Net voor zijn escapade had Hamilton nog voor slicks gekozen en bij Mercedes dachten ze dat het droger zou worden. De wereldkampioen vond de banden te hard en daarom kozen ze voor de zachtere compound, zonder de intermediates te overwegen.

“We weten nu dat we over intermediates hadden moeten praten maar we hebben het enkel met Lewis gehad over medium of zacht,” gaat Shovlin verder. “Het feit dat we in de daaropvolgende stop voor de intermediates gekozen hebben, droeg bij aan de verwarring.”

Shovlin benadrukt dat het niet makkelijk is om te communiceren in zulke chaotische omstandigheden. Uiteindelijk zijn ze er toch in geslaagd om de juiste banden op de juiste auto te krijgen en daar wil hij de pitcrew voor feliciteren.

“Dit zijn erg moeilijke situaties en er wordt niet op geoefend, het zijn niet de situaties waarop we trainen. Het laat ons wel zien op welke punten we moeten verbeteren.”

Beide Mercedessen verloren plaatsen ten gevolge van het misverstand en Hamilton kreeg ook nog een tijdstraf van vijf seconden omdat hij niet op de correcte manier de pitlane was binnengekomen. Teamgenoot Valtteri Bottas zag zijn race in de zevenenvijftigste ronde beëindigd toen hij van de baan schoof en crashte.

