Wisselend bewolkt met kans op buien

Donderdag wisselen wolkenvelden en (soms brede) opklaringen elkaar af met kans op een enkele lokale bui. In de loop van de namiddag wordt het vrij zonnig in de kuststreek. De maxima schommelen van 20 of 21 graden op de Ardense toppen en aan zee, tot 23 of 24 graden in het centrum.

Er waait een meestal matige westen- tot zuidwestenwind die later ruimt naar west tot noordwest, voorspelt het KMI.

Donderdagnacht wordt het overal droog met bredere opklaringen. Op het einde van de nacht komen er meer (lage) wolkenvelden vanaf de kust. De minima liggen tussen 10 of 11 graden in de Hoge Venen en 15 of 16 graden aan de kust.

Vrijdag verloopt wisselend bewolkt met enkele buien. Een donderslag is niet uitgesloten. De maxima schommelen rond 23 graden in het centrum.

Een zwakke hogedrukwig bepaalt zaterdag ons weer waardoor het waarschijnlijk droog blijft. In het oosten van het land is er nog kans op wat neerslag. De maxima schommelen tussen 19 en 23 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten.

Zondag is het wisselend bewolkt en overwegend droog bij maxima rond 25 graden in het centrum. Er staat weinig wind.

Maandag verschijnen er meer hoge en middelhoge wolkenvelden, maar het blijft zo goed als droog. In het binnenland schommelen de maxima rond 27 graden.