Hamza Bin Laden, kroonprins van de jihad, zou dood zijn

Verschillende Amerikaanse media melden dat Hamza Bin Laden, zoon van Osama, dood is. Ze beroepen zich op anonieme staatsbronnen. De VS zouden een rol hebben gespeeld in zijn dood, maar het is niet duidelijk welke.

Hamza, die ook de ‘kroonprins van de jihad’ wordt genoemd omwille van zijn rol bij Al-Qaeda, is de zoon van Osama en Khairiah Sabar, een van de drie nog levende vrouwen van Osama. Hij zou ergens in de voorbije twee jaar gedood zijn, maar volgens The New York Times kostte het veel tijd om zijn dood te bevestigen.

Amper een half jaar geleden beloofde de VS nog een beloning van een miljoen dollar voor een tip die hen tot bij hem kon leiden. Mogelijk was hij dan al gedood.

Hoe groot de rol van de VS was bij zijn dood, blijft voorlopig onduidelijk.