Wout van Aert heeft ziekenhuis verlaten

Wout van Aert is weer thuis. Onze landgenoot, die schitterde in de Tour maar moest opgeven na een zware valpartij, heeft het ziekenhuis in Herentals verlaten. Dat deed hij in een rolstoel.

Van Aert werd vorige week voor de tweede keer geopereerd na zijn valpartij in de tijdrit van de Tour. Het ging om een tweede hersteloperatie aan het spierweefsel. De voormalige wereldkampioen veldrijden verliet vorige week dinsdag het ziekenhuis in het Franse Pau, nadat hij er eerder al geopereerd werd. Hij werd per ambulance naar ons land overgebracht om hier verder te herstellen. Volgens de artsen zou hij nog zo’n twee maanden langs de kant staan, al zou de revalidatie langer kunnen uitvallen dan aanvankelijk werd gedacht.

‘Trage revalidatie’

Jumbo-Visma kwam dinsdag met nieuwe informatie over het herstel van onze landgenoot. Volgens het Nederlandse team is Van Aert nog niet zelfredzaam. Maar er wordt wel uitgegaan van een volledig herstel, al zijn daar geen waterdichte garanties voor te geven. Wanneer de Tour-revelatie opnieuw op de fiets zal zitten, daar is nog géén duidelijkheid over.

‘Er zijn geen tekenen van infectie en de wonden zijn mooi helende’, aldus Toon Claes. ‘De omvang en de complexiteit van het letsel vragen om een trage, nauwgezette revalidatie. Intensieve revalidatie wordt pas na twee maanden opgestart, als het letsel voldoende geheeld is.’