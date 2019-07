Jongen vermist in Ourthe

Brandweer en redders zoeken al uren naar een jongen van rond de 15 jaar die in woensdag in de Ourthe verdwenen is. Dat meldt persagentschap Belga.

De jongen zou rond 15.30 uur in het water gevallen zijn, meldt Belga. Sindsdien zijn redders en duikers op zoek naar hem, maar omstreeks 19u30 was zijn lichaam nog niet gevonden.

Brandweerlui die de reddingsactie leiden vertellen aan RTBF dat het niet om een val zou gegaan zijn, maar om een groep jongeren die in de Ourthe was gaan zwemmen. Eén uit werd blijkbaar uit het oog verloren. Volgens de brandweer was het op die plaats onveilig om te zwemmen.