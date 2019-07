Poetin stuurt leger naar Siberië tegen bosbranden

De Russische president Vladimir Poetin stuurt het leger naar Siberië om er de enorme bosbranden te helpen bestrijden. De branden hebben de afgelopen weken al 3 miljoen hectare in de as gelegd en volledige dorpen met as bedekt.

Het Russische ministerie van Defensie kondigde aan dat tien blusvliegtuigen- en helikopters naar Krasnojarsk zullen vliegen, een van de meest getroffen gebieden. Daar zijn al bijna 800 brandweermannen ingezet. ‘De bemanningen krijgen hun instructies en bereiden hun vluchten voor’, aldus het ministerie, dat door de Russische persagentschappen wordt geciteerd. Het zou gaan om militairen die gespecialiseerd zijn in het bestrijden van bosbranden.

De rook van de bosbranden bereikte al een honderdtal plaatsen maar ook grote steden zoals Jekaterinenburg en Tsjeljabinsk.

Jaarlijks woeden grote bosbranden in de grote, afgelegen bossen in Siberië. De autoriteiten geven er vaak de voorkeur aan niet in te grijpen, zolang de bevolking niet in gevaar komt. De omvang van de branden dit jaar bereikte echter een uitzonderlijk niveau en doet vrezen voor een impact op het milieu op de lange termijn. Milieuorganisaties maakten zich ongerust over het gebrek aan reactie van de Russische autoriteiten op de grote branden en hebben de autoriteiten gevraagd zulke branden beter te bestrijden.

De bosbranden houden huis in de regio Krasnojarsk, de oblast Irkoetsk en in de autonome republiek Boerjatië. In een persbericht stelt het Kremlin dat Poetin een verslag had gekregen van de minister van Noodsituaties Jevgeni Zinitsjev en daarna beslist had het leger in te zetten.