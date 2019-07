Achtjarige omgekomen bij val van balkon in Luik

In de Luikse deelgemeente Bressoux is dinsdagavond rond 21.15 uur een kind omgekomen toen de ijzeren balustrade van een balkon op de tweede verdieping het begaf. Een tweede kind viel ook naar beneden en raakte zwaargewond.

De twee jongens, beiden acht jaar, werden nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar een van de kinderen bezweek aan zijn verwondingen.

Het ongeval gebeurde in een gebouw dat gehuurd werd door een moeder met twee kinderen: een jongen van acht jaar en een ouder meisje. Dinsdagavond was een vriend van het jongetje op bezoek en toen het tweetal aan het spelen was op het balkon, bezweek de balustrade. Het vriendje van het jongetje kwam om. Het jongetje zelf verkeert nog in kritieke toestand.

Het parket heeft een expert aangesteld om het ongeval te onderzoeken en eventueel te bepalen wie verantwoordelijk is. De eigenaar van het gebouw verklaarde al dat hij het enkele jaren geleden kocht en vanbinnen volledig renoveerde, maar niets had veranderd aan de balkons.

Woensdagochtend dacht het parket nog aan onvrijwillige doodslag door de eigenaar van het gebouw, waar het gezin al twee maanden woonde. De expert stelde in dit stadium van het onderzoek echter vast dat het om een ongeval gaat, wat de eigenaar ontlast van gerechtelijke gevolgen.