Arnar Gretarsson is nieuwe hoofdtrainer van Roeselare

Arnar Grétarsson (47) is de nieuwe hoofdtrainer van KSV Roeselare. Hij ondertekende een contract tot 30.06.2020. Vanmorgen maakte hij al uitvoerig kennis met de spelers en de club. Gretarsson is een ex-speler van Lokeren die een aantal jaar geleden als sportief manager voor Club Brugge werkte.

Yannick Ferrera was ook in beeld maar had te grote twijfels over het project en dus zetten de buitenlandse investeerders van KSV Roeselare onder aanvoering van ex-top-voetballer Mikael Silvestre Gretarsson voor de groep die nog veel versterking nodig heeft.

Na het vertrek van Brian Tevreden komt er een nieuwe buitenlandse CEO.

