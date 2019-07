Vlaamse scoutsleider in ziekenhuis geslagen tijdens ruzie tussen jeugdbewegingen in Durbuy, dader opgepakt

Een Vlaamse scoutsleider ligt zwaargewond in een Waals ziekenhuis nadat hij gewond is geraakt tijdens een opstootje tussen leden van twee jeugdbewegingen op een kampplaats in Durbuy. De hoofdverdachte is opgepakt.

Leiders van een Vlaamse scoutsgroep waren op voorkamp in Durbuy, op een weiland tussen Villers-Saint-Gertrude en Izier. Donderdag begint het echte kamp en komt de rest van de groep. Dinsdagavond verbroederden de Vlaamse scoutsleiders met een lokale jeugdbeweging die ook in de buurt op kamp is. Maar op een gegeven moment liep dat uit de hand.

Een Vlaamse leider raakte daarbij zo ernstig gewond dat hij naar het ziekenhuis moest worden gebracht, waar hij volgens het parket van Luxemburg nog altijd wordt verzorgd. Politie en parket hebben ook een onderzoek geopend naar de omstandigheden. Vandaag worden de verschillende aanwezigen verhoord.

“Er was geen sprake van ruzie of een massale vechtpartij. Een van de leden van de andere groep is op een gegeven moment zijn zelfbeheersing verloren en is de Vlaamse leider te lijf gegaan. Er was dus geen sprake van een grote vechtpartij”, verduidelijkt Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

“Wij willen erop wijzen dat er nog geen kinderen aanwezig waren op het moment van het incident en hebben de ouders van scouts van de betrokken groep intussen gecontacteerd om te zeggen dat het kamp gewoon door kan gaan en dat er geen sprake is van rivaliteit tussen beide groepen. Ze zijn allemaal even aangeslagen door wat er is gebeurd”, aldus nog Jan Van Reusel.

Volgens Philippe Bontemps, burgemeester van Durbuy, is een verdachte opgepakt door de politie.