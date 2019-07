Man steekt zichzelf in brand in Luik

Een man heeft zichzelf woensdagmiddag in brand gestoken op de binnenplaats van het Paleis van de Prins-bisschoppen in Luik, zo werd vernomen bij de politie van Luik.

De 49-jarige verblijft zonder vergunning in ons land, en stak zichzelf in brand rond 12.30 uur. Volgens Catherine Collignon, de woordvoerster van het parket van Luik, had de man net zijn verblijfsrecht verloren.

Hij werd met spoed overgebracht naar het brandwondencentrum van het Luikse universitaire ziekenhuis CHU, en verkeert in levensgevaar.