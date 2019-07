'VS scheidden in jaar tijd meer dan 900 migrantenkinderen van hun ouders'

De Verenigde Staten hebben de voorbije twaalf maanden aan de Mexicaanse grens nog altijd meer dan 900 migrantenkinderen gescheiden van hun ouders. Dat heeft de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie ACLU (American Civil Liberties Union) aangeklaagd. Nochtans had de regering-Trump verklaard dat er een einde zou worden gemaakt aan dat beleid.

‘Het is schokkend om vast te stellen dat de regering-Trump baby’s blijft weghalen van bij hun ouders’, zegt Lee Gelernt, advocaat van de mensenrechtenorganisatie.

Officieel kunnen de VS alleen nog kinderen weghalen bij ouders die een risico vormen, bijvoorbeeld omdat ze een strafblad hebben, of in het geval van misbruik of verwaarlozing. Maar ACLU stelt dat die regel ernstig wordt misbruikt. In een document dat werd ingediend bij de federale rechtbank van San Diego (Californië) zegt ACLU dat ook ouders die beschuldigd worden van lichte misdrijven - zoals verkeersovertredingen - van hun kinderen worden gescheiden.

Ook op andere manieren zouden de regels worden omzeild. De organisatie haalt het voorbeeld aan van een moeder die haar been had gebroken en wegens een korte chirurgische ingreep even van haar kind moest worden gescheiden. De vrouw moest daarna naar het gerecht stappen om de voogdij over haar kind terug te krijgen. Pas na 79 dagen werden de twee weer herenigd.

In een ander geval werd een vrouw van haar kind gescheiden omdat ze gelinkt werd aan een gangsterbende. Maar de enige band tussen de vrouw en de misdaadorganisatie bestond uit het feit dat de vrouw door een van die bendeleden verkracht werd, aldus ACLU.

Nultolerantie

In juni vorig jaar was in de VS ophef ontstaan toen bekendraakte dat 2.600 kinderen van hun ouders waren gescheiden, omdat ze illegaal vanuit Mexico de grens waren overgestoken. Dat was een gevolg van het nultolerantiebeleid dat de regering-Trump had ingevoerd. Uiteindelijk moest Trump het beleid weer intrekken en werd op bevel van de rechter ook werk gemaakt van een hereniging.

ACLU eist dat de rechter nu duidelijkere voorwaarden oplegt voor het scheiden van migrantenouders en hun kinderen.