Op Twitter is een filmpje van afgelopen zondag opgedoken toen de Ronde van Frankrijk in Parijs aankwam. Op de beelden is te zien hoe een flitspaal elke volgwagen die passeert flitst voor overdreven snelheid. Normaal gezien worden flitspalen uitgeschakeld wanneer de koers langskomt, maar dat was deze keer vergeten.