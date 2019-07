Vingerafdrukken pas op identiteitskaart in 2020

Pas in de loop van volgend jaar zullen op grote schaal vingerafdrukken opgeslagen worden op de chip van onze elektronische identiteitskaarten.

Eind vorig jaar keurde de Kamer een wet goed die voorziet in de toevoeging van de vingerafdruk van beide wijsvingers op de Belgische identiteitskaarten. Een testfase zou volgen in april, waarna in juni het proces van start zou gaan om het systeem breed uit te rollen. In maart werd aangekondigd dat ­alles zou worden uitgesteld, omdat de uitvoerings­besluiten door de val van de regering vertraging hadden opgelopen.

Navraag van De Standaard bij Binnenlandse Zaken leert dat pas in 2020 van start wordt gegaan met het systematische opslaan van vingerafdrukken op de elektronische identiteitskaarten, dat bedoeld is om identiteitsfraude tegen te gaan. De volledige uitrol zou zo’n tien jaar duren. Het pilootproject in enkele gemeenten wordt kort daarvoor opgestart. ‘Een meer gedetailleerde planning kan op dit moment nog niet gegeven worden’, zegt een woordvoerder.

Verplicht door Europa

De invoering van de maatregel stuitte op veel protest. De Privacycommissie, nu Gegevensbeschermingsautoriteit, gaf een ongunstig advies wegens ‘overmatig’ en ‘niet conform de privacywet’. Daarnaast noemde een onderzoeksgroep van de KU Leuven het systeem ‘bijzonder risicovol, onduidelijk en overbodig’. Een actiegroep startte een procedure op bij het Grondwettelijk Hof.

Maar ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) maakte al duidelijk dat de maatregel behouden blijft. Vorige maand keurde de EU overigens definitief nieuwe regels voor identiteitskaarten goed, waarbij de lidstaten verplicht worden om vanaf 2021 vingerafdrukken op identiteitskaarten op te slaan.