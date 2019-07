Hoe vermijd je opgelicht te worden door de aannemer?

Twee schrijnwerkersbedrijven uit Buggenhout en Gent hebben nietsvermoedende klanten over heel Vlaanderen opgelicht. De gedupeerden betaalden grote voorschotten voor werken die nooit of heel slecht zijn uitgevoerd. Maar hoe kun je weten of een aannemer geen oplichter is en wat kun je doen om jezelf te beschermen?

Hoe weet ik of een aannemer te vertrouwen is?

‘Eén woord: mond-tot-mondreclame’, zegt Geert Coene van de Verzoeningscommissie Bouw. ‘Vraag referenties aan de aannemer en ga bij andere klanten langs om te weten of alles vlot verlopen is. Je kan bijvoorbeeld ook aan je architect vragen welke aannemers te vertrouwen zijn. Die referenties zijn vaak beter dan een rondje googelen.’

‘Daarnaast is het altijd nuttig om de Kruispuntdatabank voor Ondernemingen te raadplegen. Daarin staat vermeld hoelang een bedrijf al actief is en je kunt er ook de jaarrekeningen zien. Al is dat meestal een gedateerd document: vaak is alles nog goed op papier, maar kan een bedrijf toch failliet gaan. In die databank staat ook vermeld of de aannemer beroepsbekwaam is en in welke domeinen hij mag werken. Een schrijnwerker, bijvoorbeeld, moet een erkenning hebben.’

‘Een klein familiebedrijf uit de buurt dat al meer dan vijftien jaar bezig is, daar mag je in het algemeen wel vertrouwen in hebben. Zoiets zal misschien wat duurder zijn, maar kwaliteit en zekerheid kosten ook iets. Let ook op jonge bedrijfjes met gekke, buitenlandse namen. Zo’n bedrijf heeft meestal geen bezit in ons land waar je beslag op kunt laten leggen. Loopt het mis, dan ben je meteen ook alle drukkingsmiddelen kwijt.’

Wat is een goed voorschot?

‘Zo weinig mogelijk. Laat je niet onder druk zetten om op voorhand al vijftig procent van de totale kostprijs te betalen. Aannemers schermen vaak met het argument dat ze veel kosten moeten maken en materiaal moeten aankopen. Maar een gewone winkel moet ook al zijn koopwaar inkopen en een investering maken. Daar vragen ze toch ook geen voorschotten? Nee, volgens mij moet een aannemer een basis hebben aan middelen om schokken op te vangen. Lukt dat niet, dan moeten alarmbellen afgaan.’

‘Zonder geleverde diensten of producten zou ik zeker nooit meer dan vijf procent voorschot op voorhand betalen. Wanneer gaandeweg ramen en deuren geleverd worden, kun je wel een extra deel van de factuur betalen. Er moet boter bij de vis zijn. Doe je dit niet, dan kom je echt in de problemen.’

Kun je professionele hulp inschakelen?

‘Laat je contract nakijken door een jurist die gespecialiseerd is in bouwrecht. Dat lijkt misschien veel geld – maximaal 250 euro – maar als het over grote werken gaat van meer dan 20.000 euro, is het eigenlijk maar een fractie van de totale kosten. Zo kun je vermijden dat er vreemde dingen in de kleine lettertjes staan. Bovendien kun je in een contract ook laten opnemen dat in geval van problemen de Verzoeningscommissie Bouw ingeschakeld wordt. Zo vermijd je een dure en lange procedure voor de rechtbank.’

Wat als het toch misloopt?

‘Dan heb je een groot probleem. Tegenwoordig is het heel moeilijk om via de rechtbank je geld nog terug te krijgen. We maken heel vaak mee dat, wanneer een aannemer veroordeeld wordt en een zware boete moet betalen, zich failliet laat verklaren. Meestal hangen er dan meerdere claims boven zijn hoofd. Je hebt dan wel een vonnis, maar je kunt het niet uitvoeren. Zo’n aannemer begint dan gewoon opnieuw, op naam van zijn vrouw, een neef of een broer. Daar kun je je eigenlijk niet tegen wapenen.’

‘Bovendien duurt het hele proces om tot zo’n vonnis te komen al heel lang. Stel het gaat fout: dan stel je die aannemer in gebreke. In de meeste gevallen komt er gewoon geen reactie. Uiteindelijk komt de zaak voor de rechter, aan wie je moet bewijzen dat de werken niet of slecht uitgevoerd zijn. Er komt een expert – niet meteen, natuurlijk – en uiteindelijk ben je maanden verder voor je nog maar een vonnis hebt.’