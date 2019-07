Jacinda Ardern kwam nooit in de buurt van fotograaf die haar vastlegde voor Vogue-cover

Jacinda Ardern, premier van Nieuw-Zeeland, is een van de vijftien vrouwen die door Peter Lindbergh werd gefotografeerd voor de cover van het British Vogue-nummer waarvoor Meghan Markle gasthoofdredacteur was. Opmerkelijk: dat gebeurde terwijl fotograaf en model duizenden kilometers van elkaar waren verwijderd.

Op vraag van gasthoofdredacteur Meghan Markle pende Ardern voor British Vogue een essay neer over modern leiderschap. Ze kreeg ook een plekje op de cover van Vogue, waarvoor de Duitse fotograaf Peter Lindbergh van elk van de vijftien vrouwen een portret maakte. Wat haar portret zo bijzonder maakt, is dat fotograaf en model duizenden kilometers van elkaar verwijderd waren: Lindbergh maakte de foto via een videolink.

De fotograaf organiseerde fotoshoots in Londen, New York en Stockholm om de cover rond te krijgen, maar Nieuw-Zeeland bleek iets te ver vliegen. Dan maar gebruikmaken van de moderne middelen. Ardern poseerde om 10 uur ’s ochtends lokale tijd in een tuin in Auckland, Lindbergh legde de foto vast vanuit een Londense studio waar de klok op dat moment 23 uur aanwees. De fotograaf deelde ook het volledige beeld, waarop in de rechterbovenhoek te zien is hoe hij een foto neemt van een computerscherm.

‘Ik had al wat testshoots gedaan in Parijs, dus ik wist dat het zou werken’, aldus de fotograaf. Wel maakte hij zich wat zorgen over de chemie tussen Ardern en hem. ‘Ik was een beetje bezorgd dat het koud en afstandelijk zou aanvoelen, maar gelukkig bleek het omgekeerde waar te zijn.’