Piet Huysentruyt brengt zijn Likoké naar Antwerpen

Normaal moet je voor een bezoekje aan Likoké, het sterrenrestaurant van Piet Huysentruyt en zijn zoon Cyriel, naar Les Vans in Zuid-Frankrijk trekken. Maar daar komt verandering in, zij het maar voor eventjes.

Van 14 augustus tot en met 15 september kun je tijdens de derde editie van het stadsfestival Part of Antwerp terecht in het pop-uprestaurant Waterfront. In de brasserie op het drijvende ponton kan je dan vijf weken lang de keuken van Likoké proeven. Piet Huysentruyt, zijn zoon Cyriel en chef Anthony Stoop serveren er een menu tegen 55 euro voor vier gangen en 79 euro voor zes gangen. Vorig jaar nog mocht Seppe Nobels de baas spelen over Waterfront.

In april liet Huysentruyt nog weten dat hij het voortaan wat rustiger aan zou doen en zijn zoon de dagelijkse leiding over Likoké zou overnemen. Hij blijft wel aan boord als adviseur.