Calculator meet uw impact op luchtkwaliteit in Brussel

Brussel Mobiliteit en Leefmilieu Brussel hebben een calculator ontwikkeld die de Brusselaars vertelt wat hun impact is op de luchtkwaliteit.

In Brussel worden jaarlijks 632 overlijdens toegeschreven aan de slechte luchtkwaliteit. Brussel Mobiliteit en Leefmilieu Brussel hebben daarom een calculator ontwikkeld die meet wat de impact van je verplaatsing is op de Brusselse luchtkwaliteit.

‘Per dag geef je je verplaatsingen aan. Hoe je bijvoorbeeld naar het werk gaat, hoeveel kilometer die afstand is en of je die met de auto de fiets of het openbaar vervoer aflegt’, vertelt Nina Bourgeois.

Vervolgens laat de calculator zien van rood naar groen hoe groot je impact is. Hoe roder, hoe negatiever je impact. Aan de hand van dat resultaat krijgen de deelnemers tips aangeboden. Zo zouden ze de fiets of het openbaar vervoer kunnen gebruiken of een auto of fiets delen.

Sensibiliseringsactie

De lucht in Brussel bevat veel fijn stof. Die deeltjes komen in de longblaasjes terecht en kunnen kortademigheid en een overbelasting van het hart veroorzaken. Daarnaast is het Brusselse wegverkeer ook verantwoordelijk voor gassen als stikstofdioxide, koolstofmonoxide, ozon,...

In 2018 werd de jaardrempel voor fijn stof al in twee meetstations van Leefmilieu Brussel overschreden en de dagdrempel werd in alle zes de meetstations al meer dan drie keer overschreden.

De actie wordt gelanceerd ter voorbereiding op de Week van de Mobiliteit die loopt van 16 tot en met 22 september. ‘Het is een sensibiliseringsactie, zodat de mensen zien welke impact ze hebben op de luchtkwaliteit’, concludeert Bourgeois.

Wie zijn impact wil berekenen, kan terecht op de website: https://www.mobilmix.brussels/nl.