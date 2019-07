Ruzie om een herder die niet kan omgaan met schapen en honden

Een rechter heeft in Exloo, een dorpje in het noorden van Nederland, een ruzie tussen een schaapherder en de eigenaar van de schapen moeten oplossen. Ze waren het niet eens over de route die de schapen volgden.

De schaapskudde in Exloo moet volgens de stichting, die dus de eigenaar van de schapen is, vanaf de paasvakantie tot en met de herfstvakantie dagelijks door het dorpje begeleid worden. Dat behoort tot het cultuurhistorische aspect van het werk als herder.

Herder Monique Tielen beargumenteerde echter dat het te gevaarlijk is voor de schapen en de herdershonden om de kudde dwars door het dorp te sturen. Bovendien heeft ze al verschillende klachten gekregen van inwoners omdat de schapen hun tuinen zouden begrazen. ‘Als je je niet meer veilig voelt in het verkeer en steeds wordt uitgescholden, trek je aan de bel’, zei ze, volgens de Volkskrant, in de rechtszaal.

Coach

Maar de stichting zegt al verschillende problemen opgelost te hebben. De putdeksels werden vervangen, zodat de schapen niet meer klem kwamen te zitten, er werd een betere aansprakelijkheidsverzekering opgesteld en de herder kreeg een coach, om te leren omgaan met de schapen en de honden. ‘Daarin is ze nooit heel sterk geweest’, bekende de stichting trouwens op de zitting.

Herder Tielen wil de kudde echter niet meer begeleiden. ‘Volgens de wet mag ik met de kudde heen en weer lopen, maar dan moeten er begeleiders bij zijn. Ik vroeg: wie gaat dat regelen? Want mijn taak is dat niet. Maar niemand van het bestuur stak zijn vinger op’, liet ze weten in de Volkskrant.

Opzegtermijn

De rechter concludeerde uiteindelijk dat de huidige herder nog een opzegtermijn moet voltooien voor een andere herder het overneemt. Onderling werd daarom beslist dat Tielen nog tot één oktober verder gaat en dan de stok doorgeeft aan een nieuwe herder.