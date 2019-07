Foto van Amerikaanse moordverdachte beroert Italië

De Italiaanse rijkswachter Mario Cerciello Rega (35) werd donderdagnacht vermoord op straat. Maar de aandacht rond deze zaak gaat nu vooral naar een foto van één van de verdachten, die geboeid en geblinddoekt op het politiebureau zat.

Met zijn handen op de rug geboeid en met een blinddoek voor zijn ogen wacht één van de verdachten van de moord op carabiniere Rega op zijn verhoor. De ophefmakende foto was bedoeld voor een interne chatgroep, maar lekte uit naar de pers en wakkert het debat over de verhoortechnieken van de Italiaanse politie aan.

Een verdachte blinddoeken is verboden in Italië, maar de agent verdedigde zich door te zeggen dat hij wou voorkomen dat de Amerikaanse jongeman rondslingerende documenten zou inkijken. De verdachte zou de blinddoek ook hoogstens vier à vijf minuten op hebben gehad.

Maar de agent werd op non-actief gezet en er werd een intern onderzoek opgestart. De bekentenis van de verdachte zou volgens zijn advocaat en mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International nu niets meer waard zijn. Die werd immers bekomen vlak nadat de foto was genomen waarop de verdachte onwettelijk geblinddoekt zit.

Ook de reacties van de mensenrechtergroeperingen roepen veel verontwaardiging op in Italië. Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini zei dat ‘het enige slachtoffer een rijkswachter is, gestorven terwijl hij zijn job deed en vermoord door twee mensen die, indien schuldig, het verdienen om de rest van hun leven in de cel door te brengen’.

Hun advocaten onderzoeken of de verdachten uitgeleverd kunnen worden aan de Verenigde Staten, omdat ze volgens hen geen eerlijke rechtszaak zullen krijgen in Italië. De tieners worden verdacht van moord en poging tot afpersing.

Moord

De moord is een gevolg van een uit de hand gelopen drugsdeal in Rome. Gabriel Christian N. H. (18) en Finnegan L. E. (19) wilden cocaïne kopen, maar kregen via een tussenpersoon, Brugiatelli, enkel verpulverde aspirine. Toen ze erachter kwamen, besloten de twee Amerikanen de tussenpersoon af te persen. Ze stalen de tas van Brugiatelli en eisten honderd euro en drugs, in ruil voor zijn rugzak. Brugiatelli belde de politie, maar verzweeg de drugsdeal. De politie raadde hem aan contact op te nemen met zijn afpersers, en twee agenten in burger vergezelden hem naar de afspraak.

De carabinieri maakten meteen duidelijk dat ze politieagenten zijn, waarop Finnegan L. E. een mes trok en Mario Cerciello Rega elf keer neerstak. Gabriel Christian N. H. bewerkte de tweede agent met zijn vuisten.

De twee probeerden te vluchten en wilden naar Amerika vertrekken, maar werden gevat in hun hotelkamer. Daar werd ook het moordwapen aangetroffen.